شكري يبحث مع الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون السياسية التعاون بين الجانبين وملف...

عقد وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم ببروكسل، مباحثات مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إن الجانبين تشاورا حول التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً، والفرص المتاحة للتعاون بين مصر و الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المتحدث" سدالنهضة و ليبيا و عمليةالسلام ضمن الموضوعات محل النقاش".
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