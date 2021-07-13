مركز معلومات الوزراء: 4.4% نمو متوقع بالاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف يتضمن أبرز النقاط التي تناولها تقرير توقعات الإيكونومست حول مصر، الصادر في يونيو 2021؛ إذ يرصد التقرير توقعات إيجابية للاقتصاد المصري حتى العام المالي 2023/ 2024، بعد تخطي العام الأول لجائحة كورونا وتداعياتها السلبية، تصحبها توقعات إيجابية أيضًا لتطور نسب نمو صادرات وواردات السلع والخدمات

وتتوقع الإيكونومست نمو صادرات السلع والخدمات بمعدل 13.5% في العام المالي الحالي 2021/2022، مقارنةً بمعدل نمو 8.5% في 2020/2021، و-21.7% في 2019/2020. هذا التحسن الملحوظ في صادرات وواردات السلع والخدمات يقود إلى توقعات بمزيد من التحسن خلال العام المالي الحالي 2021/2022، كما أفاد التقرير بأن قطاعي الطاقة والبناء سيظلان هما المحرك الأساسي للاقتصاد في الفترة القادمة، وتوقع أيضًا تعافي قطاعات السياحة، والتصدير، والخدمات الأخرى.