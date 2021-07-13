الثانوية العامة.. بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية

جدة - نرمين السيد - بدأ طلاب الثانوية العامة "الشعبة الأدبية"، منذ قليل، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - بدأ طلاب الثانوية العامة "الشعبة الأدبية"، منذ قليل، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة. بينما يؤدى طلاب مدارس STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية بإجمالى 1.179 طالبًا وطالبة.

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