مصر تتقدم بمقترح فنى حول آلية تخصيص العائدات لصالح صندوق التكيف

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية تخصيص عائدات لصالح صندوق التكيف من خلال كل من النهج التعاونية وآلية التنمية المستدامة فى إطار المادة السادسة لاتفاق باريس المناخى، وأن يتم التطبيق عليهما دون تمييز وبشكل إلزامى دون تفضيل لآلية عن أخرى بما يضمن تخصيص مصدر تمويل مستدام لصندوق التكيف لتمويل مشروعات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ نظرا لأهمية التكيف كأولوية للدول النامية .





جاء ذلك فى كلمتها التى ألقتها نيابة عن المجموعة العربية خلال جلسة المشاورات الوزارية الافتراضية غير الرسمية، والتى عقدتها الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف السادس والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لمناقشة تخصيص عائدات لصالح التكيف مع آثار تغير المناخ من خلال عائدات آليات المادة السادسة لاتفاق باريس المناخى والمعنية بآليات الكربون، عبر خاصية الفيديو كونفرانس. وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تقدمت بمقترح فنى عن آلية تطبيق العائدات لصالح صندوق التكيف، مؤكدة أن التوصل لقرار ناجح فيما يخص آليات المادة السادسة لاتفاق باريس يتطلب ضمان الشمولية واحترام التنوع والطبيعة المحددة وطنيا للمساهمات الوطنية للدول بما فى ذلك المساهمات الوطنية غير الكمية وضرورة توفير الدعم المتواصل للدول النامية لبناء وتعزيز قدراتها الوطنية بما يمكنها من المشاركة الفعالة والاستفادة من آليات المادة السادسة لاتفاق باريس وضرورة أن يتم تفعيل ذلك فى أية قرارات تصدر عن مؤتمر الأطراف المزمع عقده فى جلاسجو نهاية العام الحالى.

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