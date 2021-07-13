صناعة النواب تناقش طلب احاطة بشـأن غلـق شـركة مصـر للغزل والنسيج بكفر الدوار..اليوم

/640359/صناعة-النواب-تناقش-طلب-احاطة-بشـأن-غلـق-شـركة-مصـر-للغزل-والنسيج-بكفر-الدواراليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء الموفق 13\7\2021،كما تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعها برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة موضوع طلـب الاحاطـة المقـدم مـن النائـب ياسر عمـر، بشـأن عرقلـة الصـادرات الزراعيـة منذ تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسئولية الصادرات الزراعية الطازجة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية بالبرلمان

الخطة والموازنة

كما تناقش اللجنة موضـوع طلـب الاحاطـة المقـدم مـن النائبـة آمـال إبـراهيم عبدالحميـد، بشـان ادراج بعـض المتعلقة بالصرف الصحي ومياه الشرب بمركز كفر الزيات بالخطة الحالية.

لجنة القوى العاملة

كما تناقش لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب ولاء التمامي، بشأن "لائحة قطاع الاعمـال العـام والتـي كـان بهـا ظلـم بـين علـى العـاملين بقطـاع التـأمين، ومـا أسـفر عنـه لقـاء معـالي وزيـر قطـاع الاعمـال العـام مـع النقابات الثالثة لشركات التأمين بشأن تعديل بعض بنود الال ئحة".

لجنة الصناعة

كما تناقش لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود، موضوع طلب الاحاطة المقدم مـن النائـب محمـود عـادل شـعلان، بشـأن غلـق شـركة مصـر للغزل والنسيج بكفر الدوار، حسبما ورد بطلب الاحاطة.

مناقشة موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد سعد عـوض هلال بشـأن فـرض ضـرائب علـى المبالغ التي تدفع للخارج مقابل التصميم وحقوق المعرفة مما يقيد المصنع المصري مـن نقـل التكنولوجيـا الحديثــة، والمبالغــة فــي رســوم الهيئــة العامــة للمواصــفات والجــودة نظيــر إصــدار الشــهادات واالختبــارات الخاصة بالمصانع المصرية، حسبما ورد بطلب الاحاطة.

وتناقش موضوع التحديات التي تواجه قطاع الصـناعة مـن ضـرائب وجمـارك وأثـر ذلـك علـى نمـو وتنافسـية قطاع الصناعة.