/640358/استقرار-محلي-وتراجع-عالمي-تعرف-على-اسعار-الذهب-اليوم-فى-مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الأسواق المحلية المصرية استقرارا، اليوم الثلاثاء الموافق 7\13\2021،وذلك لتأثرها بألاسعار العالمية، إضافة إلى صعود صادرات مصر من الذهب خلال الستة أشهر من العام الجاري 2021، بنحو 20%.

أسعار الذهب في مصر اليوم:- سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 897 جنيهًا. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 سجل مستوى 823 جنيهًا ووصل سعر جرام الذهب 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلي 786 جنيهًا. وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 669 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب سجل مستوى 6 آلاف و240 جنيهًا. تراجع الذهب عالميا وسجلت أسعار الذهب تراجعا عالميا عند تسوية تعاملات الإثنين، مع قوة الدولار الأمريكي وترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة. وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.3% أو 4.70 دولار ليسجل 1805.90 دولار. وارتفع مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1% عند 92.257 نقطة وتأثرت أسعار الذهب بصعود الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة لآجل 10 سنوات، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشرات الأسهم لمستويات قياسية.

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