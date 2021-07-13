الأهلي يطير إلى المغرب اليوم بـ«طائرة» خاصة لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

/640357/الأهلي-يطير-إلى-المغرب-اليوم-بـطائرة-خاصة-لمواجهة-كايزر-تشيفز-في-نهائي-إفريقيا

تغادر بعثة الأهلي إلى المغرب عصر اليوم الثلاثاء، عبر طائرة خاصة، استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد خوض المران الصباحي على ملعب مختار التتش ومن ثم التوجه إلى المطار لاستقلال الطائرة الخاصة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفضل الجهاز الفني للأهلي السفر مبكرا إلى المغرب من أجل التعود على الأجواء وظروف الطقس في مدينة الدار البيضاء التي تستضيف النهائي على ملعب مركب محمد الخامس، ومن أجل بدء التحضير للمباراة النهائية واستكشاف المنافس من المغرب والتدرب على الجمل التي ينوي موسيماني تطبيقها في المباراة النهائية.

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والتي من المقرر إقامتها يوم 17 الحاري في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حكم مباراة الاهلي

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حكم مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى، والتى تقام بملعب محمد الخامس بالمغرب، والتى يديرها البوروندى ندابيها وينيمانا .

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.

تشكيل مصر المقاصة أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودي - محمد دسوقي - أحمد صبيحة هشام محمد - عبد الله مجد. خط الوسط :عماد فتحي - - عصام صبحي - شيمس بيكلي - سعيد الونش. خط الهجوم : باسم مرسي. ويجلس على مقاعد البدلاء :- "محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى".

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.