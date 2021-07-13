حار رطب..تعرف على أخبار الطقس اليوم فى مصر

/640356/حار-رطبتعرف-على-أخبار-الطقس-اليوم-فى-مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء ، طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء،ومتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

أخبار الطقس دوت الخليج يرصد درجات الحرارة المتوقعة على اليوم محافظات ومدن الجمهورية: العظمى الصغرى القاهرة 36 25 الإسكندرية 31 24 وادي النطرون 35 24 طنطا 35 24 شبين الكوم 36 25 دمنهور 34 24 بلطيم 32 23 مطروح 30 22 السلوم 33 23 سيوة 38 23 بورسعيد 32 26 دمياط 31 25 الزقازيق 36 25 المنصورة 36 24 الإسماعيلية 37 24 السويس 37 25 العريش 33 25 رفح 32 24 رأس سدر 37 26 نخل 36 20 نويبع 38 28 طابا 36 24 كاترين 31 19 الطور 37 25 شرم الشيخ 40 29 الغردقة 39 28 مرسى علم 38 27 الفيوم 37 24 بني سويف 38 25 المنيا 39 25 أسيوط 39 26 سوهاج 40 26 قنا 40 27 الأقصر 41 27 أسوان 42 28 إدفو 42 28 أبوسمبل 42 28 الوادي الجديد 42 27 شلاتين 38 27 أبورماد 37 26 حلايب 36 27 رأس حدربة 35 28

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