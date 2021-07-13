/640354/تفاصيل-خدمة-مواقيت-الصلاه-من-فودافون-بالخطوات

نقدم لعملاء شبكة فودافون خدمة مواعيد الصلاة من فودافون التي تذكر العملاء بميعاد كل صلاة بوقت كافي قبلها وذلك حسب اختيار العميل المدة التي يريد خدمة فودافون أن تقوم بتذكيره وذلك حسب التوقيت المحلى للمدينة التي يعيش بها. كما أن خدمة مواقيت الصلاة من فودافو ترسل رسالة مساء كل يوم بمواعيد الصلاة لليوم التالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل خدمة مواقيت الصلاه من فودافون بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.