طلاب أدبى يتوافدون على اللجان لأداء اختبار اللغة الأجنبية الثانية

جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة.

بينما يؤدى طلاب مدارس STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية بإجمالى 1.179 طالبًا وطالبة.