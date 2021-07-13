/640350/بنك-CIB-يقدم-قرض-التمويل-العقاري-تقدر-تشتري-شقة-أحلامك-دلوقتي

يسعى بنك CIB على تحقيق حلم عملائها سواء ارادوا شراء منزل جديد أو يريدون تجديد منزلهم القديم . وذلك من خلال بنك CIB حيث يقدم قرض التمويل العقاري وذلك من خلال أقل مقدم من الممكن أن تراه في أي بنك .

دوت الخليج

مميزات قرض التمويل العقاري من بنك CIB

قيمة القرض تصل إلى 80% من قيمة العقار من بنك CIB الحصول على قرض بقيمة تصل إلى 5 مليون جنيه، وبحد أقصى 80% من قيمة العقار تقديم فترات سداد مختلفة تبدأ من عام واحد وتصل إلى 20 عام مع قرض التمويل العقاري من بنك CIB تستطيع شراء منزل أحلامك أو تجديد منزلك القديم يمكن للعملاء الحصول على القرض لتمويل الوحدات المسجلة أو التي ينطبق عليها شروط التسجيل فقط تتغير فترات السداد وفقًا لأسعار العائد المتغير التي يتم إعلانها من البنك المركزي المصري استمتع بوثيقة تأمين مجاني على حياتك وعلى العقار طوال فترة السداد

الرسوم والمصروفات الخاصة بقرض التمويل العقاري من بنك CIB

رسوم الاستمارة (300 جنيه) رسوم التقييم (يتم حسابها على أساس كل حالة على حدة بواسطة شركة تقييم خارجية) رسوم إدارية (1.5٪ من مبلغ القرض) رسوم السداد المبكر (5٪ من المبلغ المدفوع) رسوم التأخير (5٪ عن سعر الفائدة الحالي) رسوم إعادة جدولة القرض (2% من المتبقي من اصل القرض) رسوم ومصاريف التسجيل (محسوبة على أساس كل حالة على حدة من قبل شركة تسجيل الطرف الثالث)