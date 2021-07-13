/640351/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم على رأسها مواجهة بوكا جونيورز ضد أتليتيكو مينيرو فى كأس الليبرتادوريس، فضلا عن مباريات ودية أبرزها جيسن ضد بوروسيا دورتموند وهيبرنيان ضد آرسنال.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس

تقام بوكا جونيورز أمام أتليتيكو مينيرو والتي من المقرر الساعة الثانية عشرة والربع صباحا

تقام سيرو بورتينيو أمام فلومينينسي واالتي من المقرر الساعة الثانية عشرة والربع صباحا

تقام ساو باولو أمام راسينج كلوب والتي من المقرر الساعة الثانية والنصف صباحا

مباريات ودية

تقام مباراة جيسن أمام بوروسيا دورتموند والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف

تقام مباراة هيبرنيان أمام فريق آرسنال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء

تقام مباراة جالاتا سراى أمام فريق أولمبياكوس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء

مواعيد مباريات بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية

جامايكا سورينام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا

تقام مباراة كوستاريكا أمام جوادلوب في تمام الساعة الساعة الثالثة صباحا

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.

تشكيل مصر المقاصة أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودي - محمد دسوقي - أحمد صبيحة هشام محمد - عبد الله مجد. خط الوسط :عماد فتحي - - عصام صبحي - شيمس بيكلي - سعيد الونش. خط الهجوم : باسم مرسي. ويجلس على مقاعد البدلاء :- "محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى".

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى، على السفر الى المغرب اليوم الثلاثاء ، لمواجهة كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا على متن طائرة خاصة.