أحمد كريمة: صيام الثمانية أيام الأولى من ذى الحجة ليس سنة

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن الثابت فى الأحاديث هو صيام يوم عرفة لغير الحاج، مستشهدًا بحديث النبى "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ".

وتابع الدكتور أحمد كريمة: "مع ذلك لا نمنع صيام ما قبل يوم عرفة من أيام ذى الحجة، ولكن لا نلصقها بسنة النبى".