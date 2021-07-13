مصر تعزى العراق فى ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق فى ضحايا الحريق المُروع الذى وقع مساء أمس بمستشفى "الإمام الحسين" بمحافظة ذى قار ، والذى أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.





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