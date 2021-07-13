أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

جدة - نرمين السيد - بروكسل

يلتقى وزير الخارجية سامح شكرى مع المفوض السامى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل.

تونس

ترسل الجزائر طائرة محملة بـ250 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى جانب العديد من المعدات الطبية لمساندة تونس فى مواجهة هذه الجائحة.

القاهرة

يؤدى طلاب الثانوية العامة "الشعبة الأدبية" امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 255 ألفا و353 طالبا، ويؤدى طلاب مدارس STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الإنجليزية" بإجمالى 1179 طالبا.

القاهرة

تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ندوتين للرأى بعنوان "الأضحية وخدمة المجتمع"، و"الحقوق والحرمات فى خطبة حجة الوداع".

القاهرة

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، ندوة تحت عنوان "الأخلاق الرفيعة فى الأديان السماوية" ، بقاعة على مبارك بمقر الدار.

القاهرة

ينظم معهد "ثربانتس" بالقاهرة، التابع للمركز الثقافى الإسبانى، ندوة عن أدب المرأة المترجم من الإسبانية إلى العربية فى مصر والأردن، بمقر الصالون الثقافى "اقرأ لى"، وفى إطار إقامة الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

طرابلس

تطلق الداخلية الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة مشروعًا لتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة فى عمليات الاتِّجار بالبشر بالأراضى الليبية.