نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالدائرى وكوبرى الحدائق

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية عبير بسيونى، إلى أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهما.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى المرج والخصوص وكذلك أعلى المنيب المتجه للأوتوستراد.

وأشار صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

وأوضح صابر، أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا بشارع الهرم عند مطلع كوبرى الجيزة المعدنى، كذلك الأمر عند مترو الجامعة فى الاتجاه القادم من كوبرى فيصل والمتجه للدقى.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند كوبرى المطرية القادم من الكابلات والمتجه لمصر الجديدة، كذلك الأمر أيضا عند كوبرى السيدة عائشة القادم من مجرى العيون والمتجه للقلعة، كما ظهرت بعض الكثافات عند كوبرى الحدائق القادم من الوايلى والمتجه لمحور الفنجرى.