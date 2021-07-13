حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 14-7-2021

حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 14-7-2021

مهنياً: لا تستخف بالنصيحة التي قد يقدّمها إليك الزملاء فهم يؤدّون دوراً في توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات موحدة

عاطفياً: الشريك ينتظر منك مبادرة مختلفة عما اعتاده منك لوضع الأمور في نطاقها الصحيح وتوضيح الكثير من النقاط العالقة بينكما

صحياً: تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم، وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 14-7-2021

مهنياً: يتضاعف حظك وتشجعك تاثيرات القمر الجديد من السرطان على تكرار المحاولات وعلى تخطي السطيحات بالانفتاح على الجديد والغريب ،

عاطفياً: لا تدع الشريك يفاجئك بقرار حاسم، بل سارع إلى الاطلاع على كامل التفاصيل، وادرسها بروية واتخذ القرار المناسب بشأنها

صحياً: تقرر السهر مع الأصدقاء أو ارتياد السينما والمسرح للتخفيف من ضغوط الحياة65%

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 14-7-2021

مهنياً: عبارات الثناء والتنويه تكون عنوان المرحلة المقبلة في حياتك العملية، وخصوصاً بعد الجهد الاستثنائي الذي بذلته

عاطفياً: البعد لن يحل المشاكل، بل عليك أن تواجهها مع الحبيب بوعي وصدق وصراحة كما اعتدتما منذ استقررتما معاً تحت سقف واحد

صحياً: قد يتفاقم وضعك الصحي إذا استمررت ما أنت عليه من استهتار وعدم الوقاية

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 14-7-2021

مهنياً: قد ينشب خلاف حول بعض القناعات والاعتبارات، وتتعرّض جهودك ومحاولاتك للعرقلة وتواجه خصماً اومنافساً شرساً

عاطفياً: الحذر واجب مع الشريك، وخصوصاً أنّ سوء التفاهم في حال تكراره يعيق تطور العلاقة بينكما

صحياً: لا تترك الانعكاسات السلبية تؤثر في صحتك، وتخلص منها بالترفيه والتسلية

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 14-7-2021

مهنياً: يوم متقلب تفضل تأجيل بعض المواعيد المهمة ربّما لشعورك بالإحباط او لعدم القدرة على اتمام الواجبات ضمن المهلة المحدّدة.

عاطفياً: الغيرة والشك من الأسباب السلبية في العلاقة بالشريك، حاسب نفسك قبل الآخرين فترتاح أكثر

صحياً: ينتابك شعور بالتعب والإرهاق بسبب زيادة ساعات العمل لإنجاز أحد مشاريعك

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 14-7-2021

مهنياً: تنعم بيوم جيّد من المزاج الرائع يزيدك اناقة وجاذبية، فتعيش حالة من الانسجام

عاطفياً: الحظ في طريقه إليك ويزوّدك قدرات معنوية وثقة بالنفس فتتحرك مشاعرك على نحو مميز

صحياً: لا تقدم الأعذار والحجج الواهية لعدم قدرتك على ممارسة الرياضة

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 14-7-2021

مهنياً: انه يوم محبط لكن هذا لا يعني انك لا تستطيع انجاز اعمالك بنجاح لذلك حاذر إهمال التفاصيل وتجنّب إثارة المواضيع الحساسة أو إثارة التحدّيات.

عاطفياً: لا تحكم على الشريك بتسرّع، فهو شفاف وحسّاس إلى حدّ كبير، لذا عليك أخذ هذه الأمور بالاعتبار لتعرف كيفية التصرف معه في المستقبل

صحياً: أمامك لائحة طويلة من الاطعمة المفيدة والفواكه فاختر منها ما يناسبك وضعك الصحي

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 14-7-2021

مهنياً: زيارات عمل تؤسس لمرحلة جديدة، وتكون حافزاً لتحقق خطواتك المستقبلية ومشاريعك المهمة

عاطفياً: التدخلات تؤدي إلى إشكال وخلاف قوي مع الشريك، وهذا بمثابة إنذار للمستقبل بغية أخذ الحيطة والحذر لتفادي الأسوأ

صحياً: لا تهمل نفسك أكثر من اللازم، فهذا له انعكاسات سلبية تظهر تباعاً

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 14-7-2021

مهنياً: تتفاءل في بداية تنفيذك لمشروع جديد وتوكل إليك بعض المهام الصعبة ولا تعرف من أين تبدأ التنفيذ

عاطفياً: عليك أن تعتذر إلى الشريك فأنت تدرك أنك المخطئ وسبب ما وصلت إليه العلاقة من تأزم وعدم استقرار

صحياً: بعض الأورام المفاجئة في القدمين سببها إما كثرة الوقوف والإرهاق

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 14-7-2021

مهنياً: لا حدود لطاقتك ولا من يقف بوجه إبداعك، لكن كن حذراً في خطواتك التي تتخذها فالعيون عليك

عاطفياً: تزدهر حياتك العاطفية ولديك قناعات معيّنة لا يستطيع الحبيب أن يغيرها، ومع هذا يبقى التفاهم سيد العلاقة الناجحة

صحياً: سارع إلى دعوة الأصدقاء للقيام بالمشي صباحاً قبل بدء العمل أو أي نشاط مهني

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 14-7-2021

مهنياً: عليك تنظيم جدول اعمالك والابتعاد عن السهر واللهو فأنت بحاجة الى كل طاقتك كي تكمل الاعمال بشكل ناجح.

عاطفياً: كثرة التأجيل في بتّ الأمور المصيرية تهدد علاقتك بالشريك، وتدفع إلى مزيد من التأزم والتوتر غير المبرر

صحياً: اعتمد شرب العصير الطبيعي بدلاً من الذي يحتوي على مواد ملوّنة وسكريات

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 14-7-2021

مهنياً: يوم جيد جدا تحت تاثير القمر الجديد من السرطان لذلك مارس صلاحياتك وانتبه الى صحتك اعتن بعواطفك واشحن ذاتك بطاقة ايجابية انت تتمتع بحماية فلكية مهمة.

عاطفياً: مواقف مبرّرة من الشريك، بسبب ردات الفعل التي ظهرت أخيراً منك، عليك إصلاح الوضع بسرعة والتفاهم

صحياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح