جاء ذلك، خلال مداخلتها الهاتفية، مساء أمس الإثنين، فى برنامج "الحكاية"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة إم بى سى مصر الفضائية.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم استقبال أول 25 حالة فى الأسبوع الأول، لافتة إلى أن 8 حالات منهم مناسبين للعلاج الجينى الذى تم توفيره وتم العمل على 12 حالة أخرى، لافتة إلى أنه الوزاة بصدد إقامة معمل كامل لعمل التحاليل به دون الحاجة لإجرائها بالخارج.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تدريب الأطباء فى معهد ناصر، ومستشفى الجلاء العسكرى ومركز عين شمس التخصصى لتكوين فرق طبية ذى خبرة كبيرة فى مجال ضمور العضلات، موضحة أن أقوى علاج تم استخدامه التابع لشركة "نوفارت" يعمل على إحلال الجين المسبب للمشكلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. وزيرة الصحة : تخصيص 24 عيادة فى 22 محافظة لـ علاج ضمور العضلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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