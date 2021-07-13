الأزهر يعزى العراق فى ضحايا حريق مستشفى عزل كورونا

جدة - نرمين السيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى العراق الشقيق، قيادة وحكومة وشعبا، فى ضحايا الحريق الهائل الذى التهم مركزا لـ عزل مصابى فيروس كورونا فى مستشفى الإمام الحسين بمحافظة ذى قار.





وتقدم شيخ الأزهر، فى بيان له، منذ قليل، بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .. "إنا لله وإنا إليه راجعون". حريق مستشفى كورونا فى العراق وكانت حصيلة ضحايا الحريق الذى شب فى مستشفى لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد فى العراق قد ارتفعت إلى 46 قتيلا. وأعلنت صحة ذى قار حالة الطوارئ فى المحافظة، على خلفية حريق مستشفى الإمام الحسين، وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن عشرات المصابين لا يزالون محاصرين داخل مركز العزل نتيجة الحريق الضخم الذى هز العراق.

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