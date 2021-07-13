فيديو .. الأوقاف تحدد ضوابط صلاة العيد فى المساجد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن صلاة عيد الأضحى سيتم إقامتها فى المساجد الكبرى التى تقام فيها صلاة الجمعة فقط، مشددا على أنه يجب على المصلين ارتداء الكمامات قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلية الشخصية، مع مراعاة علامات التباعد الاجتماعى الموجودة داخل المساجد .





وقال، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، إن المصلى عليه أن يخرج من منزله متوضئًا، وخصوصا أن دورات المياه لا تزال مغلقة، مشددا على عدم اصطحاب الأطفال فى الصلوات. صلاة عيد الأضحى وتابع: "فتح المسجد سيكون قبل صلاة العيد بـ 10 دقائق، ولذلك على المصلى أن يخرج من منزله مبكرًا، حتى لا يحدث تزاحما أمام المسجد، كما يجب الانصراف من المسجد بهدوء، وعدم إحداث أى زحام أمام الأبواب". وأشار إلى أن مدة التكبير لن تزيد عن 7 دقائق، ومدة خطبة الجمعة لا تزيد عن 10 دقائق، مشددًا على ضرورة أن يلتزم الجميع بهذه الإجراءات.

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