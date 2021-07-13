/640349/الزمالك-لأندية-الخليج-يوسف-أوباما-بـ-120-مليون

كشف مصدر من داخل الزمالك، أن النادي وضع حد معين لسعر صانع ألعاب الفريق، والذي وصل إلى 120 مليون جنيه، بعد تلقي النادي العديد من العروض في بضم اللاعب بشكل حر أو على سبيل الإعارة..

ويرصد دوت الخليج أبرز العروض المقدمة لضم لاعب يوسف أوباما.

تلقى الزمالك العديد من العروض الخارجية من الأندية الخليجية، بشأن ضم صانع الزمالك يوسف أوباما، على سبيل الإعارة أو الإنتقال بشكل حر، وجاء ذلك بعد موسم قوي وظهور ملفت في صفوف القلعة البيضاء، في منتصف الملعب.

عقد أوباما مع الزمالك

في 6 يناير 2021، أعلن نادى الزمالك غلق ملف التجديد للاعب الفريق الكروي الأول يوسف أوباما بعد الاتفاق على كافة بنود التعاقد الجديد والخاصة بالمدة وقيمة الراتب السنوي.

حقق أوباما بطولة لدوري المصري مرة واحده، وبطولة كأس مصر 4 مرات، وبطولة كأس السوبر المصري مرة واحده، وبطولة كأس السوبر المصري السعودي مرة واحده، وبطولة كأس السوبر الإفريقي مرة واحدة.

اجتماع لجنة الزمالك

اعتمدت اللجنة في اجتماعها أيضا تشكيل جميع الأجهزة الفنية للألعاب والمقدمة من النشاط الرياضي بالنادي، ووافقت اللجنة على عقود اللاعبين: مودي وسيف الدرع وهنداوي والمدير الفني الأسباني لفريق كرة اليد أوليفر روي، وتفويض عمرو أدهم عضو اللجنة في التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة فريق كرة السلة.

واستعرض عضوا المجلس عمرو أدهم وحسين السيد والمحامي نصر عزام موقف القضايا الدولية المقامة ضد النادي أو لمصلحة النادي أمام الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية -الكاس – وجددت اللجنة الثقة في الثلاثي لمواصلة التقاضي.

مجلس الزمالك يدعو لإجتماع طارئ

وقال الزمالك في بيان رسمي: "يرى نادي الزمالك أن خوض مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر والأطراف الأخرى في البطولة ذاتها لم تخض مباراة دور الثمانية لا يحقق العدالة وفرص مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.. وأنه لابد من إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر؛ أقدم وأعرق بطولة في القارة السمراء على الإطلاق في نفس اليوم وحتى التوقيت".