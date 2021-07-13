صور - إشادة برلمانية بجهود وزير الأوقاف.. وجمعة: دعم الرئيس منحنا قوة كبيرة

جدة - نرمين السيد - وأشادت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بجهود وزير الأوقاف فى مختلف المجالات وفى مقدمتها جهوده فى نشر الفكر الوسطى المستنير فى مختلف دول العالم مما يعد أحد أهم جوانب القوة الناعمة.

وخلال كلمته أمام اللجنة أمس الإثنين، برئاسة النائب كريم عبدالكريم درويش، قال الدكتور محمد مختار جمعة، إنه تم إصدار 258 مؤلفا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطى المستنير من أهمها سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة، مع إصدار أول ترجمة مصرية لمعانى القرآن الكريم باللغة الأردية، مشيرًا إلى أن إصدارات الوزارة العربية والمترجمة صارت علامة شديدة التميز فى الفكر المستنير، كما أضحت أكاديمية الأوقاف منارة للتدريب والتأهيل والتجديد، حيث استضافت وفدًا من الأئمة السودانيين فى الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، فى الفترة من 20 /12/ 2020م حتى 30 /12/ 2020.

وفى السياق ذاته، ذكر وزير الأوقاف أن إجمالى ما تم إهداؤه من إصدارات الأوقاف خلال العام المالى 2020/2021 قد بلغ 137400 إصدارًا باللغة العربية و1830 إصدارًا باللغات الأجنبية المختلفة، وتابع: "خلال السبع سنوات الماضية فى ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حصلت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية "نور مبارك" بـ كازاخستان بكلياتها الثلاث: أصول الدين، والشريعة، واللغة العربية، على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمدة خمس سنوات كأول جامعة مصرية فى مجال الدراسات الإسلامية والعربية تحصل على هذه الشهادة، وذلك فى يوليو 2016م، كما حصلت أيضًا على المركز الأول فى تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية.

وأشار الوزير إلى أن منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" أدرجت وثيقة القاهرة للمواطنة التى صدرت عن المؤتمر الدولى الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى انعقد بالقاهرة يومى الأحد والاثنين 16-17 محرم1441هــ الموافق 15 – 16 سبتمبر 2019م برعاية الرئيس السيسى، تحت عنوان "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية"، فى إعلانها للتضامن الأخلاقى الصادر يوم الثلاثاء 21/ 7/ 2020م، وذلك ضمن توصيات منتدى "دور القيادات الدينية فى مواجهة الأزمات" الذى عقد إلكترونيًّا يوم الثلاثاء 21/ 7/ 2020 بمشاركة الرئيس التشادى، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو، ولفيف من العلماء والمفكرين والقيادات الدينية من مختلف دول العالم.

وأوضح وزير الأوقاف أنه تم تطوير وتجديد المركز المصرى الإسلامى بتنزانيا، بتكلفة تزيد عن ستة ملايين جنيه، بمعرفة شركة المقاولون العرب، كما تم إيفاد وإعارة 1531 إمامًا وقارئا، إيفادًا دائما أو لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك، ورعاية أكثر من 3600 طالب وافد على نفقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من مختلف دول العالم.

وفيما يخص التوسع فى نشر الفكر الوسطى المستنير عالميا عبر الفضاء الإلكترونى، قال الدكتو محمد مختار جمعة إنه ءتم إطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية والتوسع فى النشر الإلكترونى بـ 23 لغة، وترجمة خطبة الجمعة إلى 18 لغة، ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف عقدت 9 مؤتمرات دولية فى الفترة من 2014م وحتى 2021م على النحو التالى:

المؤتمر الدولى الثالث والعشرون "خطورة الفكر التكفيرى والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية" مارس 2014م.

المؤتمر الدولى الرابع والعشرون "عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه" فبراير 2015م.

المؤتمر الدولى الخامس والعشرون "رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الدينى وتفكيك الفكر المتطرف" نوفمبر 2015م.

المؤتمر الدولى السادس والعشرون "دور المؤسسات الدينية فى العالمين العربى والإسلامى فى مواجهة التحديات.. الواقع والمأمول نقد ذاتى ورؤية موضوعية" مايو 2016م.

المؤتمر الدولى السابع والعشرون "دور القادة وصانعى القرار فى نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات".. مارس 2017م.

المؤتمر الدولى الثامن والعشرون "صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة" يناير 2018م.

المؤتمر الدولى التاسع والعشرون "بناء الشخصية الوطنية وأثره فى تقدم الدول والحفاظ على هويتها" يناير 2019م.

المؤتمر الدولى الثلاثون "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية" سبتمبر 2019م.

المؤتمر الدولى الحادى والثلاثون "حوار الأديان والثقافات" مارس 2021م.

وعقدت الوزارة أيضًا 6 مسابقات عالمية للقرآن الكريم فى الفترة من 2015م حتى 2020م على النحو التالى:

المسابقة العالمية الثانية والعشرون للقرآن الكريم .. إبريل 2015م.

المسابقة العالمية الثالثة والعشرون للقرآن الكريم .. إبريل 2016م.

المسابقة العالمية الرابعة والعشرون للقرآن الكريم .. إبريل 2017م.

المسابقة العالمية الخامسة والعشرون للقرآن الكريم.. مارس 2018م.

المسابقة العالمية السادسة والعشرون للقرآن الكريم .. مارس 2019م.

المسابقة العالمية السابعة والعشرون للقرآن الكريم .. فبراير 2020م.