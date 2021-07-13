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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تقديم الكليات العسكرية 2021 والتخصصات المطلوبة بالكلية الحربية والبحرية في المقال التالي
موقع تقديم الكليات العسكرية 2021 يبدأ التقديم في الكليات العسكرية في هذا الوقت من كل عام ولذلك قد قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بالتصديق علي بدأ التسجيل لتقديم الكليات العسكرية 2021. وسيكون التقديم هذا العام بصورة ألكترونية مخططة ومنظمة وذلك لمنع التكدس والتزاحمات خلال أيام الكشوفات وكذلك أيام الاختبارات. ويمكن لكل من حاملي شهادة الثانوية العامة وكذلك الثانوي الأزهري والثانوي الصناعي أيضا وجميع الشهادات المعادلة من التقديم للكليات العسكرية 2021.
موقع تقديم الكليات العسكرية 2021
بدأ التسجيل الإلكتروني للكلية الحربية والكلية البحرية 2021 ليتم التسجيل من خلال الموقع الرئيسي لتنسيق الكليات العسكرية والمعاهد بصورة ألكترونية. نظرا لما تمر به البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد فلذلك تبذل القوات المسلحة جهدا كبيرا للحفاظ على سلامة جميع المتقدمين للكليات والمعاهد أيضا.
التخصصات المطلوبة للكلية الحربية 2021
يتاح التقديم لصالح الكلية الحربية لخريجي الكليات الحكومية وكذلك الجامعات الخاصة للعمل كضابط محارب بالكلية الحربية اذا توافرت شروط الالتحاق بالكلية الحربية ويتطلب التخصصات الآتية:
- أولا كليات التجارة والتربية الرياضية والحقوق والزراعة في كل اللغات إنجليزي عبري صيني فرنسي وروسي.
- ثانيا كلية العلوم بكافة التخصصات.
- ثالثا الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
- رابعا كلية الألسن بكافة تخصصاتها.
- خامسا كلية اللغات والترجمة بكافة تخصصاتها.
- سادسا كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
- سابعا كلية الأعلام والصحافة.
- أخيرا كلية الآداب قسم الأعلام وقسم علم النفس.
التخصصات المطلوبة للكلية البحرية 2021
- تخصصات كلية الهندسة بأقسامها المختلفة كالحاسبات والكهرباء وكذلك ميكانيكا القوي وتخصص الميكاترونيك والاتصالات وتخصص البحرية بناء السفن وتخصص التطبيقية تقنية النانو.
- كليات العلوم في التخصصات علوم الفلك والأرصاد الجوية والرياضيات وعلوم الفيزياء والكيمياء وكذلك الحاسبات والبحار.
- كلية التربية أقسام الرياضيات والكيمياء وكذلك الفيزياء.
- أخيرا كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. ويمكنك التقديم اذا توافرت شروط التسجيل بالكلية البحرية 2021.
الإجراءات المتبعة للتقديم بالكليات والمعاهد العسكرية 2021
تم اتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة جميع المتقدمين والراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات والمعاهد العسكرية حيث تقرر ما يلي:
- سيتم تحديد موعد سحب الملفات ألكترونيا وذلك لمنع التزاحم في يوم سحب الملفات.
- تقرر أن تقام اختبار السمات الشخصية وكذلك القدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملفات وذلك لعدم الحاجة لتكرار التردد.
- توفير موقع تسجيل الالتحاق بالكليات العسكرية والذي يمكنك من خلاله متابعة المستندات المطلوبة وكذلك أماكن استخراجها.
- ينصح بالبدأ في تحضير المستندات المطلوبة حيث إن استخراجها يتطلب بعض الوقت كما أنه غير مسموح بالتأخير عن موعد تقديم الملفات.
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