فيديو .. وصول الدفعة الأولى من رؤوس صكوك الأوقاف

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فيديو على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ظهر فيه عدد كبير من رؤوس الماشية ضمن مشروع الأوقاف لصكوك أضاحى عيد الأضحى المبارك.





وكتب وزير الأوقاف، معلقا على الفيديو : "بواكير رءوس صكوك أضاحى الأوقاف لهذا العام 1442 هــ كل عام وأنتم بخير".

وكان الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمى لـ وزارة الأوقاف، قد أكد أن الدفعة الأولى من رؤوس أضاحى وزارة الأوقاف وصلت أمس الإثنين.

وأضاف، فى تصريحات له، أنه فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف والعمل على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والتكافل الاجتماعى، تحت رعاية وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، سوف تشهد الفترة القادمة تتابع وصول رؤوس الماشية الخاصة بمشروع صكوك الأضاحى الذى تتبناه الوزارة للعام السابع على التوالى يوميًّا ليتم ذبحها فى الوقت الشرعى وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الأوقاف إلى أن 15 مديرية أوقاف، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قد تجاوزت مبيعات العام الماضى فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف ومديريات الأوقاف وهى: "الشرقية والبحيرة والدقهلية وبنى سويف والفيوم والمنيا والمنوفية وكفر الشيخ وأسيوط وشمال سيناء والبحر الأحمر والسويس وقنا وجنوب سيناء والوادى الجديد".