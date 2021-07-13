/640344/بدر-حامد-طارق-يحيي-مستمر-وما-حدث-تبديل-مناصب

أكد بدر حامد مدير قطاعات ناشئ الكرة بنادي الزمالك أن مهام منصبه تتمثل في اختيار مدربي لكل القطاعات بالنادي في الفترة المقبلة، وجاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" أن طارق يحيي مستمر في النادي ولم يرحل.

ويرصد دوت الخليج أبرز تصريحات بدر حامد مدير قطاع ناشئ الزمالك.

وواصل :"ما حدث هو تغيير مناصب بيني وبين طارق يحيي، طارق يتولى حاليًا منصب مدير قطاع الناشئين ومنصبي هو مدير قطاع الكرة".

وأكمل :"سيتم تعيين أحمد الشاذلي وسيتولى تدريب إحدى فرق القطاعات، بجانب محمد مصطفى ممس وأحمد عبد الرؤوف وعامر صبري".

بطولة 1999

وأردف: ”اتحاد الكرة المصري "نام" على بطولة 1999 ولم يتم الإعلان عن البطل حتى الآن”.

وزاد: " أن الزمالك اعتبر أنه الفائز في البطولة بغض النظر عن قرار الاتحاد المصري”.

بطل الموسم الماضي

وأكمل :"باللوائح والقوانين سنجد أن الزمالك هو البطل في الموسم المنصرم".

واختتم :"سيد نيمار أحد أهم المواهب في قطاع الناشئين وتم تصعيده للفريق الأول وكارتيرون بيجهزه للاعتماد عليه".

اجتماع لجنة الزمالك

اعتمدت اللجنة في اجتماعها أيضا تشكيل جميع الأجهزة الفنية للألعاب والمقدمة من النشاط الرياضي بالنادي، ووافقت اللجنة على عقود اللاعبين: مودي وسيف الدرع وهنداوي والمدير الفني الأسباني لفريق كرة اليد أوليفر روي، وتفويض عمرو أدهم عضو اللجنة في التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة فريق كرة السلة.

واستعرض عضوا المجلس عمرو أدهم وحسين السيد والمحامي نصر عزام موقف القضايا الدولية المقامة ضد النادي أو لمصلحة النادي أمام الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية -الكاس – وجددت اللجنة الثقة في الثلاثي لمواصلة التقاضي.

مجلس الزمالك يدعو لإجتماع طارئ

وقال الزمالك في بيان رسمي: "يرى نادي الزمالك أن خوض مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر والأطراف الأخرى في البطولة ذاتها لم تخض مباراة دور الثمانية لا يحقق العدالة وفرص مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.. وأنه لابد من إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر؛ أقدم وأعرق بطولة في القارة السمراء على الإطلاق في نفس اليوم وحتى التوقيت".