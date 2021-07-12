‏بول بوجبا عبر إنستجرام: يشن هجوم على قضية العنصرية«صور»

/640340/بول-بوجبا-عبر-إنستجرام-يشن-هجوم-على-قضية-العنصريةصور

شن الفرنسي بول بوجبا لاعب خط الوسط المنتخب الوطني، ولاعب الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد، على الجمهور الذي وجه ألفاظ عنصرية للاعبي المنتخب الإنجليزية، أمام منتخب إيطاليا في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا.

ويستعرض دوت الخليج كلمة بول بوجبا بعد الهجوم على لاعب المنتخب الإنجليزي في نهائي اليورو 2020.

ونشر الفرنسي بول بوجبا، عبر حسابة الرسمي “إنستجرام” صورة ثلاثي منتخب إنجلترا “ماركوس ، وجادو سانشو، بويا ساكا”، وعلق عليها برسالة تحفيزية للثلاثي بعد الهجوم عليهم.

وقال بوجبا: "راشفورد، سانشو، ساكا. أنا فخور بكم، تفوزون أحياناً وتخسرون أحياناً”.

وأضاف: “ أنتم بكل شجاعة ذهبتم لتسديد الركلات الترجيحية تلك”.

وتابع: “أظهرتم قيمتكم في مساعدة وطنكم للوصول للنهائي، نحن لا يمكننا التسامح أو تحمل العنصرية بعد الآن ولن يقف هذا”.

وأردف: “أنتم عليكم أن ترفعوا رؤوسكم وتكونوا فخورين بتلك الثقة".

واختتم: "أنتم أمثلة لهذه اللعبة الجميلة .. لا تنسون ذلك أبداً وكونوا فخورين بأنفسكم وعالم كرة القدم فخور بكم".

نتيجة مباراة نهائي يورو 2020

وتوج منتخب إيطاليا اليوم الأحد بلقبه الأوروبي الثاني منذ فوزه باللقب الأول في النسخة الثالثة عام 1968، بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي في نهائي يورو 2020، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، بنتيجة 3 مقابل 2، من خلال ركلات الترجيح.

أهداف المباراة النهائية

خطف المنتخب الإنجليزي الشوط الأول من خلال هدف الظهير الأيمن للمنتخب البرطاني، ولاعب الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة من المنتخب الإنجليزي على الجبهة اليمنى أنهاها كيران تريبير بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوك شاو من أمام القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

جاء هدف التعادل في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، عن طريق بونوتشي، من خلال ضربة ركنية على يسار مرمى إنجلترا، نفذها إيميرسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرا بغرابة شديدة من أمام المدافعين لتجد رأسية قوية من ماركو فيراتي إرتدت من القائم الأيمن للمرمى ووجدت متابعة من ليوناردو بونوتشي بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

تشكيل إيطاليا ضد إنجلترا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيلليني – إيمرسون.

خط الوسط: باريلا - جورجينيو - فيراتي.

خط الهجوم: كييزا - إيموبيلي - إنسيني.