نشرة أخبار الأهلي اليوم الإثنين: اعتماد هدف محمد شريف رسمياً.. لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة هامة للاعبين قبل مواجهة كايزر تشفيز..لاعب المارد الأحمر السابق يوجه رسالة هامة للاعبين

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شهد النادي الأهلي اليوم الأثنين، على العديد من الأخبار والأحداث التي تخص قلعة المارد الأحمر، ويستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الأهلي اليوم:

بعد اعتماد هدف محمد شريف رسميا.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز

وقررت لجنة الحكام بشكل رسمي احتساب هدف الأهلي الثالث لصالح محمد شريف بعد أن عرضت الحالة على اللجنة الفنية بالإتحاد والتي أقرت باحتساب الهدف لصالح مهاجم القلعة الحمراء وليس هدف ذاتي على مدافع المقاصة.

ونجح محمد شريف في استغلال ضربات الرأس في تسجيل الهدفين من أصل ثلاثة أحرزهم و 4 سجلهم لاعبي القلعة الحمراء ، وهو الأمر الذي كان يفتقده مهاجم المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة هامة للاعبين المارد الاحمر قبل مباراة كايزر تشيفز

أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلى السابق، أن خوف لاعبى القلعة الحمراء من التعرض للإصابات كان سبباً في تراجع مستواهم أمس أمام مصر المقاصة

وقال أبو مسلم فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" : أداء الأهلى فى الشوط الأول كان متوسط المستوى لأن اللاعبين كانوا خائفين من الإصابة قبل نهائى أفريقيا، ولكن فى الشوط الثانى الوضع اختلف، ومحمد شريف أصبح هداف الدورى وأداء أكرم توفيق كان مميزاً، وأفشة أثبت أنه ترمومتر أداء الأهلي، والفريق كان قادراً على تسجيل أكثر من 4 أهداف

وتابع قائلاً:”محمد شريف تألق بشكل ملفت مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة استطاع ان يكتسب بعض من الخبرات، الأهلي أعار لاعبين تمكنوا من تطوير اداهم

وأختتم، أفشة أصبح متحكماً فى أداء الأهلي، وعندما تعرض للإصابة وشارك فى مباراة الترجى غير شكل الفريق، وأصبح لديه ثقة كبيرة من موسيماني، وغيابه يكون مؤثراً جداً

تعرف على موعد سفر الأهلي إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى، على السفر الى المغرب غداً الثلاثاء ، لمواجهة كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا على متن طائرة خاصة

يترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى، ويجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، اتصالات مكثفة مع مسؤولي السفارة المصرية بهدف التنسيق للرحلة، والإقامة وملاعب التدريب وسوف يتدرب الفريق في المغرب يومي 14 و15 علي أحد الملاعب الفرعية، ثم يكون المران الأخير يوم 16 يوليو بملعب مركب محمد الخامس، الذي يستضيف مباراة النهائي الإفريقي، ورصدت إدارة النادى مكافأة خاصة للاعبين فى حالة التتويج باللقب الإفريقي، وذلك بهدف تشجيع اللاعبين على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم قبل اللقاء

لاعب كايزر تشيفز: الأهلي فريق مميز للغاية لقد كان دائما هكذا حتى بدون موسيماني

أكد ليبوجانج مانيانا لاعب خط وسط فريق كايزر تشيفز جنوب أفريقيا، أن بيتسو موسميانى المدير المدير للنادى الأهلي سوف يصعب مواجهة فريقه أمام الأحمر في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وقال مانياما في تصريحات للموقع الرسمى لنادى كايزر تشيفز : "نعلم أن الأهلي تحت قيادة فنية من جنوب إفريقيا، بعض المدربين لعبنا ضدهم وبعض المدربين عملنا معهم في المنتخب أو في الأندية، معظمهم على دراية بنا كلاعبين، نحن مثل الكتاب المفتوح بالنسبة لهم لأننا لعبنا معهم وضدهم عدة مرات من قبل، خاصة موسيماني"

وتابع: " الأهلي فريق قوي،ومميز، لقد كان دائماً هكذا حتي بدون موسيماني وهذا يعني أنهم الان أفضل وأقوى بكثير”

وأختتم حديثة قائلاً:”لكنها مباراة الحسم في الفوز بها أكثر من المنافس هناك عقبة واحدة وهي فريق الأهلي، نحن نعرفه جيدا، على الأرجح أنه أكبر فريق في أفريقيا لأطول فترة ممكنة. كما أنهم جيدون جدا في هذه البطولة.