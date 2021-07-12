انت الان تتابع تفاصيل خبر عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021 للقطاعين العام والخاص وفق قوانين العمل والخدمة المدنية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - من الأمور التي تشغل موظفي الدولة هذه الأيام هي عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021، وهل ستشمل الأسبوع كاملاً على غرار عيد الفطر الماضي أم لا، وذلك حتى يتسنى للعديد من العاملين في القطاع العم والخاص ترتيب أوضاعهم وكيفية قضاء إجازة العيد والمكان الذي سيقضون فيه الإجازة.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021 للقطاعين العام والخاص

ولكن من سيقوم بتحديد إجاز عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 2021 هو السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وسوف يصدر قرار رسمي بذلك ويتم نشره في الجريدة الرسمية للدولة، وسوف نوافيكم به فور نشره في وقت لاحق.

ولكن ووفق قوانين العمل في مصر وقانون الخدمة المدنية، والمتعارف عليه، فإن إجازة عيد الأضحى 2021 سوف تبدأ من يوم عرفة وهو يوم الإثنين 19 يوليو، وتستمر يوم العيد وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق، وهي أيام “20 و21 و22 و23 يوليو”، وهذا بالنسبة إلى الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة “تبدأ الإثنين وتنتهي الجمعة”.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021 للقطاع الخاص

أما بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص فإن الإجازة تبدأ الإثنين 19 يوليو وتنتهي الخميس 22 يوليو، وفي حال احتياج العمل للعامل، فمن حقه تشغيله في هذه الأيام على أن يكون له مثلي الأجر.

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