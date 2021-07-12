دليل تنسيق مدرسة البترول بعد الاعدادية الشروط والمصاريف والاوراق المطلوبة 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - مدرسة البترول بعد الاعدادية، تعد من أهم البدائل للثانوية العامة في مصر، وذلك لتقديمها العديد من المميزات لطلابها، والتي من أهمها توفير فرص عمل تابع لها، بعد إستكمال مرحلة الدراسة. وعليه فقد انهالت عمليات البحث مؤخراً عن معرفة تنسيق مدرسة البترول، والشروط والأوراق المطلوبة، الأمر الذي دفعنا محرري “مصر فايف”، بتقديم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالقبول بمدارس البترول.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمدارس البترول 2021

يتطلب للتقديم في مدرسة البترول بعد الاعدادية، توفير بعض الأوراق اللازمة لذلك، والتي تتمثل في؛

– تقديم أصل وخمس صور لشهادة الميلاد للطالب.

– أصل وأربعة صور للشهادة الاعدادية.

– أربعة صور شخصية 4*6.

– بطاقة تفيد بالحالة الصحية للطالب، مختومة من التأمين الصحي.

– طابع نقابة وآخر تعليمي.

– صورة لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

– شراء ملف التقديم، يتضمن على طلب الالتحاق لمدرسة البترول.

شروط التقديم قبل معرفة تنسيق مدارس البترول 2021

هناك شروط لابد من توافرها في الطالب المتقدم، حيث تعد شروط محورية للقبول، والتي يعد من أسباب عدم القبول بـ مدرسة البترول بعد الاعدادية، عدم توافر أحد هذه الشروط في الطالب، والتي تتمثل في؛

– أن لا يقل مجموع الشهادة الإعدادية للطالب عن 150 درجة.

– ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة في أول أكتوبر القادم، ولا يقل عن 15 سنة.

– أن يكون لائق الطالب في الكشف الطبي والنفسي.

– كما يشترط أن تكون اللغة الانجليزية، هي اللغة الأجنبية الاولى للطالب المتقدم.

مصاريف مدارس البترول 2021

هناك أماكن لـ مدرسة البترول بعد الاعدادية متعددة، كما أنه لها مصاريف شأنها شأن مختلف المدارس الحكومية والخاصة، والتي يتم إعلانها بعد تنسيق مدرسة البترول بشكل رسمي، وذلك وفقاً لما تحددة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، حيث أنه من المتوقع أن تبدأ بـ 1000 جنيه في المدارس الحكومية، و4000 جنيه في المدارس الخاصة.