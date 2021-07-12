انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلان أسعار البنزين الجديدة في مصر خلال الأيام المقبلة و3 توقعات لسعر البنزين والسولار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - خلال الأيام المقبلة سوف يتم الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة في مصر، والتي سيتم العمل بها خلال ثلاثة أشهر وهم “يوليو وأغسطس وسبتمبر”، حيث أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراراً العام الماضي بعمل آلية للتسعير التلقائي للوقود كل ثلاثة أشهر، وتم تشكيل لجنة خاصة تجتمع على رأس كل ثلاثة أشهر وتحدد سعر البنزين الجديد والسولار بحسب المتغيرات المحلية والعالمية.

أسعار البنزين الجديدة في مصر خلال أيام

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سعر البنزين الجديد قريباً، ويعد هذا هو التدخل الثامن والذي يتم بشكل ربع سنوي منذ قرار رئيس الوزراء، حيث انتهي التدخل السابع في 30 يونيو الماضي، وكان من المفترض أن يصدر قرار بالأسعار الجديدة بداية يوليو.

توقعات أسعار البنزين يوليو 2021

وحول توقعات أسعار البنزين الجديدة في مصر يوليو 2021 فلن تخرج عن ثلاث احتمالات أو توقعات، وهي كالتالي:

1- زيادة الأسعار بما لا يزيد عن 10%.

2- تخفيض الأسعار بما لا يزيد عن 10%.

3- تثبيت الأسعار على الوضع الحالي دون زيادة أو نقصان.

آلية تحديد أسعار البنزين والسولار

هذا ويتم تحديد سعر البنزين والسولار كل ثلاثة أشهر طبقاً لمعادلة سعرية تربط بين أسعار الصرف وأسعار خام برنت، وربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية التي يتم استخدامها في المخابز وقطاع الكهرباء.

اقرأ أيضاً: