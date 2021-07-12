القبض على شخص زعم أنه "المهدي المنتظر" في الغربية

تمكن ضباط مباحث مركز قطور بمحافظة الغربية، من إلقاء القبض على مواطن مقيم بقطور لزعمه أنه المهدي المنتظر وتعليقه لافتة على باب منزله بأنه هو المهدي المنتظر.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور، بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المذكور بعدما علق لافتة على باب منزله وادعى أنه المهدي المنتظر، وأثار حالة من الجدل والغضب بين الأهالى، وجاري تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.