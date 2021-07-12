تمكن ضباط مباحث مركز قطور بمحافظة الغربية، من إلقاء القبض على مواطن مقيم بقطور لزعمه أنه المهدي المنتظر وتعليقه لافتة على باب منزله بأنه هو المهدي المنتظر.
تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور، بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المذكور بعدما علق لافتة على باب منزله وادعى أنه المهدي المنتظر، وأثار حالة من الجدل والغضب بين الأهالى، وجاري تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على شخص زعم أنه "المهدي المنتظر" في الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.