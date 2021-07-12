التعليم ترد على فيديو متداول يزعم انفلات في لجان امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل الفيديو المتداول، الذى يزعم وجود انفلات بلجان امتحانات الثانوية العامة، حيث أوضحت الوزارة أن الطالب في هذا الفيديو، هو محمد عبد الله أحمد عبد العال في القسم البريطاني في مدارس مصر للغات Misr Language School، في الهرم بالجيزة و هذا هو امتحان العربي و الهوية take home exam

وأوضحت الوزارة: لكن بعض المدارس جمعت الطلاب في الفصول لاستلام الامتحان، وكان هذا بعد إتمام الامتحان في مدارسنا الرسمية، ولكم أن تحكموا بأنفسكم كيف تم التعامل مع موافقة الوزارة على "إراحة" الطلاب وأولياء أمورهم بالسماح بعقد الامتحانات لمواد الهوية (للمدارس الدولية) من المنزل بدلا من النزول إلى اللجان، وكيف يستهين بها الطلاب حتى لا نطالب بالامتحان من المنزل مرة أخرى.

واكدت الوزارة: سوف اترك لمدرسة مصر للغات و المسؤولين عنها وأولياء الأمور التصرف الحكيم لمعاقبة هذا العمل الصبياني، وكذلك رسالة إلى من استخدم هذا الفيديو في حملات التشويه والسخرية والصراخ واتهام الدولة، تبينوا وتيقنوا قبل أن تكتبوا وتلقوا بالتهم جزافا يوما بعد يوم.