فيديو.. وزير الخارجية: نثمن الدور الأوروبى كمراقب فى مفاوضات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، فى حديثه لقناة "الغد"، أن هناك دورا للاتحاد الأوروبى فى المفاوضات كمراقب دولى تحت مظلة الاتحاد الإفريقى، مشيرا إلى أن هذا الدور يلقى ترحيبا كبيرا من قبل الدولة المصرية مع تفاعله مع الأزمة وإعرابه عن القلق من الإجراءات الأحادية التى تتم من الجانب الإثيوبى فى الملء الثانى للسد الإثيوبى وضرورة الامتناع عن هذه الإجراءات التى تضر بمصالح الأطراف الأخرى.

وشدد وزير الخارجية، على أن الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية يدعمون مسار التفاوض للوصول لاتفاق عادل وملزم قانونا للسد الإثيوبى، موضحا أن مصر لديها ثقة كبيرة فى شركائها نتيجة خبرات كبيرة فى جميع أرجاء العالم فى قواعد القانون الدولى.

كما أكد أن الدولة المصرية تضع ثقتها الكاملة فى الاتحاد الإفريقى ومسار التفاوض والمشاورات للتوصل مع الأطراف والهدف من ذلك هو أن يكون هناك إطار تفاوضى للقضية.