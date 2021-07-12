لليوم الثانى على التوالى.. أحمال التغذية الكهربائية تتخطى الـ32 ألف ميجاوات

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 32 ألفًا و400 ميجاوات، فى حين يبلغ الاحتياطى 13 ألف ميجاوات.

وأضافت أن الاستقرار الكبير فى التغذية الكهربية يمثل مردودًا إيجابيًا لما تم من تطوير فى إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية بدعم كبير من القيادة السياسية لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة على كل المستويات، مشيرة إلى أن العمل ما زال مستمرا لتلبية جميع الاحتياجات من التغذية الكهربية.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، كما لم يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.