برلمانى: تغليظ عقوبة التحرش هدفه عدم تحويله لظاهرة اجتماعية

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد فتحى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن تغليظ عقوبة التحرش يساهم بشكل كبير فى الحد من هذه الظاهرة التى يعانى منها المجتمع.





وأضاف فتحى، فى بيان له، اليوم الإثنين، أن التحرش ظاهرة تؤرق المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة وهو ظاهرة سلبية تمس المجتمع المصرى وتمس قيمه وعاداته وتقاليده، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى مواجهة هذه الظاهرة وتعمل على القضاء عليها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تغليظ عقوبة التحرش يساعد فى الحد من هذه الظاهرة، بجانب جزء من التوعية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام وفى المؤسسات الدينية، مؤكدًا أن الهدف من تغليظ العقوبة هو عدم تحول التحرش إلى ظاهرة اجتماعية، ومحاولة ردع مرتكبى هذه الأفعال.

وطالب النائب أحمد فتحى، جميع وسائل الإعلام بالقيام بدورها فى توعية المواطنين بالتعديلات الجديدة فى القانون، وتحذير كل من تسول له نفسه من ارتكاب جريمة التحرش، وتعريف المواطنين بخطورة هذه الظاهرة على المجتمع.