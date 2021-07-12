تعيين بدر حامد مديرا لقطاعات الناشئين بالزمالك.. ولبيب متحدثا رسمياً

/640336/تعيين-بدر-حامد-مديرا-لقطاعات-الناشئين-بالزمالك-ولبيب-متحدثا-رسميا

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في اجتماعها، تعيين بدر حامد مديرا لقطاعات الناشيئن بالنادي، وتكليفه بتشكيل مدربي فرق القطاع بالكامل، وكذلك قطاع المدارس والأكاديميات.

ويرصد دوت الخليج أبرز التطورات في نادي الزمالك لحظة بلحظة.

كما قررت اللجنة تعيين حسين لبيب المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، على أن تتعامل أجهزة الإعلام المختلفة وتستقي معلوماتها من المنظومة الإعلامية بالنادي فقط.

اجتماع لجنة الزمالك

واعتمدت اللجنة في اجتماعها أيضا تشكيل جميع الأجهزة الفنية للألعاب والمقدمة من النشاط الرياضي بالنادي، ووافقت اللجنة على عقود اللاعبين: مودي وسيف الدرع وهنداوي والمدير الفني الأسباني لفريق كرة اليد أوليفر روي، وتفويض عمرو أدهم عضو اللجنة في التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة فريق كرة السلة.

واستعرض عضوا المجلس عمرو أدهم وحسين السيد والمحامي نصر عزام موقف القضايا الدولية المقامة ضد النادي أو لمصلحة النادي أمام الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية -الكاس – وجددت اللجنة الثقة في الثلاثي لمواصلة التقاضي.

المتحدث الرسمي للزمالك يشن هجوما حاداً على قرارات اتحاد الكرة

وأكد الدردير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، الاثنين:" أين مبدأ تكافؤ الفرص من قرارات الجبلاية الأخيرة، كيف يلعب الزمالك نصف نهائي كأس مصر، وباقي المنافسين لم يخوضوا دور الـ16 من الأساس".

وواصل :" نحن نطالب بالعادلة فقط يتم تغيير جدول المباريات كل أسبوع هذا يسبب مشاكل للمدربين خاصة مدربي الأحمال، الزمالك سبق وخاض 7 مباريات ولم يوافق اتحاد الكرة على تأجيل مباراة واحدة له".

وأستكمل قائلاً:" في الوقت ذاته حصل الأهلي على إجازة لخوض مباريات أفريقيا، لا أستطيع الحديث عما سيحدث داخل الاجتماع، لكن اللجنة مستاءة مما حدث، وسيكون هناك قرارات وموقف من النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصل: وعلق أيمن يونس عبر حسابة الشخصي"تويتر" : أجيال ورا أجيال كلها في عشق الزمالك عايشين و بحب الزمالكاويه متشرفين.

مجلس الزمالك يدعو لإجتماع طارئ للرد على تعديل جدول الدوري

وقال الزمالك في بيان رسمي: "يرى نادي الزمالك أن خوض مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر والأطراف الأخرى في البطولة ذاتها لم تخض مباراة دور الثمانية لا يحقق العدالة وفرص مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.. وأنه لابد من إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر؛ أقدم وأعرق بطولة في القارة السمراء على الإطلاق في نفس اليوم وحتى التوقيت".