انت الان تتابع تفاصيل خبر برقم السيارة يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 إليكترونياً والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, الخدمة الأكثر طلباً على المحركات البحثية، وذلك بعد إطلاق النيابة العامة موقعها الالكتروني، والذي يقدم خدماته المرورية بصورة مجانية للمواطنين، حيث يتم ذلك من خلال إتباع خطوات تمكنك من إتمام الاستعلام على مخالفات المرور بنجاح.

خدمات موقع نيابة المرور

كما أشرنا سابقاً فإنه يقوم موقع مخالفات نيابة المرور، بتقديم كافة خدماته المرورية بدون إضافة آي رسوم خدمة على قيمة المخالفات المرورية، وكذلك الأمر على مختلف الخدمات الأخرى، والتي تتمثل في؛

– تقديم نموذج طلب للتظلمات على المخالفات المرورية.

– الاستعلام عن مخالفات المرور 2021.

– تجديد رخصة القيادة.

– دفع قيمة الغرامات المسجلة على لوحة السيارة.

– استخراج بدل فاقد أو تالف الرخص.

قانون المرور الجديد

شدد مجلس النواب المصري مؤخراً، بعض المخالفات المرورية الأكثر خطورة على حياة المواطنين، حيث جعلها مخالفة مرورية تستوجب عقوبة جنائية، تصل إلى الحبس، مع ذيادة في قيمة الغرامات المالية المقررة، والتي منها؛

– عدم احترام أو كسر الإشارة المرورية.

– القيادة في حالة سكر.

– القيادة في الاتجاة العكسي.

– تعطيل الحركة المرورية بقصد.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

يجري استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة، من خلال خطوات بسيطة، وذلك من منزلك في أقل من دقيقة، فقط يجب توفير بعض البيانات اللازمة لذلك، ثم إتباع ما يلي؛

-دخول على رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021.

– الضغط على أيقونة الاستعلامات.

– إدخال بياناتك في الأماكن المخصصة لها بعناية.

– مراجعتها، ثم انقر “استعلام”.

يظهر الآن تقرير يفيد كافة تفاصيل مخالفات المرور على رقم سيارتك، يمكنك من خلال نفس الموقع، تقديم تظلم عليها، وكذلك سداد مخالفات المرور.