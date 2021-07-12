السلطات المصرية تواصل فتح معبر رفح البرى للعبور فى الاتجاهين

جدة - نرمين السيد - وأعلنت المصادر المسؤولة عن تشغيل المعبر، عن استئناف الفتح اليوم لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، مع استمرار استقبال الحالات الإنسانية والحرجة وإدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.
وأشارت إلى تواجد الأطقم الطبية والإدارية والفنية لتيسير إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وأن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة فى أى وقت.
يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر فى أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.
كما يذكر أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية فى أى وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات ووفقا للحاجة، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.
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