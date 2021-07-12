التخطيط: تخصيص 110 ملايين جنيه لمديريات الشباب وخطة خمسية لإنهاء المشروعات

وقال عبدالمعين، فى تصريحات له على هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وزارة التخطيط خصصت 660 مليون جنيه لميزانية الشباب بالوزارة، 110 مليون جنيه للمديريات.
وأوضح أن هناك تنسيق مستمر بين قطاع الرياضة بوزارة التخطيط، والمجلس القومى للشباب، والمديريات وذلك من خلال وضع خطة خمسية، للانتهاء من جميع مشروعات مراكز الشباب التى تم بدء العمل فيها ولم تنتهى حتى الآن.
وأشار الى أن الفترة الحالية شهدت تنظيم عدد من الزيارات الميدانية، التى ضمت مسؤولين بقطاع الرياضة بوزارة التخطيط، وعدد من قيادات وزارة الشباب، لمتابعة بعض الاعمال المتعلقة بالمدن الشبابية، والوقوف على الميزانية التى تحتاجها.
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