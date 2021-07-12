الهجرة تجدد دعوتها للعالقين بالإمارات بسرعة التسجيل للعودة لمصر

جدة - نرمين السيد - جدَّدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، اليوم الأثنين، دعوتها للمصريين العالقين بالإمارات "دولة ترانزيت"؛ بسبب عدم قدرتهم على السفر للمملكة العربية السعودية، على خلفية قرار المملكة بعدم الوفود إليها باستثناء المواطنين السعوديين، بضرورة التسجيل على استمارة الوزارة الخاصة بالراغبين من العالقين فى العودة إلى مصر فى تلك الفترة.





و قالت الوزيرة - فى تصريح لها اليوم - إن شركة الطيران الإماراتية "فلاى دبى" قد حددت يوم 15 يوليو الجارى آخر موعد لاستقبال طلبات الراغبين فى العودة من المصريين العالقين والمسافرين عبر خطوطها، لتعديل موعد السفر الخاص بهم دون غرامات، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإماراتى، حيث أن هناك جسرًا جويًا لتسهيل عودة المصريين العالقين تدريجيًا إلى الوطن منذ الخميس 8 يوليو، بالتنسيق بين وزارة الهجرة ووزارتى السياحة والطيران.

وأضافت أنه تم التعاون مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، لتنسيق الجهود لعودة المصريين العالقين والمسافرين عن طريق الشركات السياحية، لتغيير جهة السفر من "دبى إلى المملكة العربية السعودية" لتتحول إلى "دبى إلى القاهرة"، مثمنة حرص نحو 38 شركة سياحية لخدمة المواطنين العالقين بالخارج، حتى لا يتحمل المواطنون تكلفة إضافية للعودة إلى القاهرة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك تعاونًا مع حكومة دبى لعودة العالقين، المسافرين مع شركات الطيران الإماراتية: "الإمارات، وفلاى دبى، والعربية" والعمل على تيسير عودتهم للقاهرة، دون أن يتكبدوا مصروفات أو غرامات إضافية، وإلغاء الغرامات الخاصة بتعديل مواعيد تذاكر الطيران للمصريين العائدين.