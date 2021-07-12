صور.. إعلام القاهرة تكرم أيمن عدلى

جدة - نرمين السيد - كرمت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الإعلامى أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، بعد مشاركته فى المؤتمر العلمى الدولى "الإعلام الرقمى والإعلام التقليدى" بمشاركة نخبة كبيرة من رؤساء التحرير والإعلاميين والشخصيات العامة.





وقدم عدلى، بعض الملاحظات خلال كلمته فى جلسة "نحو ميثاق شرف للإعلام الرقمى"، وتحدث عن أهمية الضمير المهنى والتدريب المستمر للإعلاميين وأهمية خلق جيل جديد من الإعلاميين. يذكر أن الإعلامى أيمن عدلى، يقدم برنامج "كنوز الوطن" على أخبار مصر وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية وزميل كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو اتحاد الصحفيين الأفارقة وعضو مجلس أمناء المنتدى المصرى للإعلام.

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