فيديو.. سامح شكرى: ملف سد النهضة يمثل قضية وجودية لمصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن مصر تولى أهمية كبيرة لملف سد النهضة، مشددا على أن مصر اتخذت مسار مجلس الأمن للوصول لحل للأزمة وأن يكون هناك مخرج للقضية.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن هناك تعزيزا للدبلوماسية والانخراط الإيجابى للتوصل لاتفاق مع الأطراف الأخرى والوصول لاتفاق عادل وملزم وملء سد النهضة الإثيوبى.
كما أكد وزير الخارجية، أن القاهرة تأمل أن يكون للاتحاد الأوروبى دور مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة فى مفاوضات سد النهضة تحت رئاسة الاتحاد الإفريقى.
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