خالد عكاشة: أمريكا تتصرف بهدوء ولا تعلن انحيازها في أزمة السد الإثيوبي 

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الولايات المتحدة تتصرف في قضية سد النهضة بهدوء، ولا تريد أن تعلن انحيازها الواضح تجاه مصر، مؤكدا أن الملء الثاني للسد تصرف أحادي مرفوض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن المقابلات التي قام بها وزير الخارجية في غاية الأهمية، ورسالة الرئيس تعزز الجهود التي يقوم بها وزير الخارجية، وأن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأوروبي عبارة عن تحرك دبلوماسي مصري في غاية الذكاء، وهي استكمال للخطة الاستراتيجية التي وضعتها مصر.

وتابع: "قضية سد النهضة بالنسبة لمصر محورية لأنها تثير قلق الرأي العام المصري، ومازالت قضية سد النهضة يتم بحثها في مجلس الأمن، وأن مصر حققت نجاحات علي الساحة الأوروبية".