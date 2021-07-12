التعليم تقرر حرمان 6 طلاب بالثانوية من الامتحانات لمدة عامين بسبب الغش 

نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانا بشأن الحالات التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة اليوم الاثنين الموافق 1272021 ، حيث قررت الوزارة حرمان 6 طلاب من الامتحانات لمدة عامين بسبب الغش وتصوير الأسئلة، كما تم ضبط "17 حالة اخرى" في مخالفات ذات ضرر أقل نطاقا وتمت معاقبتهم حسب القوانين والضوابط المعمول بها.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 23 حالة غش مقسمين كالتالي:

(أ) عدد 6 حالات نشر الامتحان علي الإنترنت وهم:

- الطالب "ع.ا.م" بإدارة العجمى بمحافظة الإسكندرية نظرًا لحيازته تابلت من "خارج المنظومة" ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ا.م.ا" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لحيازته موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "م.ر.ك" بإدارة الفشن بمحافظة بنى سويف نظرًا لحيازته جهاز التابلت من "خارج المنظومة" ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ع.ا.ش" بإدارة طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لحيازته موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالبة "أ.ص.ر" بإدارة أولاد صقر بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "م. أ. أ" بإدارة أسيوط بمحافظة أسيوط نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

(ب) كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالات غش إلكتروني وهم:

17 حالة غش إلكتروني ما بين تهكير تابلت وحيازة سماعة بلوتوث وسماعة عادية والدخول علي التليجرام وتابلت من خارج المنظومة بمحافظات (بنى سويف - محافظة الشرقية - محافظة المنيا - محافظة الإسماعيلية - محافظة الجيزة - محافظة أسوان - محافظة المنوفية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالب/طالبة، ويؤدي طلاب مدارس (STEM) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالب وطالبة.