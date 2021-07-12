بحضور المحافظ.. تدشين كنيسة القديسين بطرس وبولس بأسيوط الجديدة

جدة - نرمين السيد - احتفل أبناء إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، عشية الاحتفال بعيد القديسين بطرس وبولس هامتى الرسل، بتدشين كنيسة القديسين الرسوليين بطرس وبولس بمدينة أسيوط الجديدة، على أيدى أصحاب النيافة الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط، والأنبا دانيال لطفى مطران الإسماعيلية ومدن القناة، والأنبا بشارة جودة مطران أبو قرقاص وملوى ودير مواس.





حضر مراسم التدشين عصام سعد محافظ أسيوط، وكان فى استقبال الضيوف الأب توماس وليم وكيل عام المطرانية، والقمص مرقس يوسف راعى الكنيسة.

كما حضر الاحتفالية الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر، الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة، المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، واللواء تادرس قلدس عضو مجلس النواب السابق، فضلاً عن مشاركة كوكبة من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات وجمع كبير من أبناء الإيبارشية.

خلال العظة قال الأنبا كيرلس وليم: "الأبناء المباركون، احتفلنا بالأمس بتدشين دير الرهبان البندكتيين بقرية العزية، ونحتفل اليوم بتدشين كنيسة القديسين بطرس وبولس بأسيوط الجديدة، نشكر الله من أعماق قلوبنا على هذه النعم الوافرة، إن فى تكريس أماكن للعبادة إنما هى دعوة لنا للاهتمام بالروح والاتحاد بالله من خلال الصلاة، فالعالم يبعدنا عن الله بوسائل متعددة تغذى الأنانية واللامبالاة بل والكراهية، لذا فإننا نحتاج دائمًا إلى تقوية حياة الروح بالاتصال الدائم بالرب من خلال الصلاة للنمو فى معرفة الرب ومحبته والحياة معه".

وأضاف المطران: "نفرح بتدشين هذه الكنيسة، ويسعدنا أن يشاركنا الفرحة رموز شعب أسيوط الأصيل من القيادات الدينية بالأزهر والأوقاف والقوات المسلحة والشرطة ورجال السلطة التنفيذية على رأسهم المحافظـ، إنهم أحباء كثيرون يشاركوننا أفراحنا الروحية كما أننا نشاركهم أفراحهم أيضًا، لأن هذه هى مصر وهذا هو شعبها الأصيل المترابط الذى يعيش اسمى معانى الحب والوطنية فى ظل قيادة الرئيس المحبوب عبدالفتاح السيسى، الساهر على نهضة الوطن والذى يقود بلادنا الحبيبة بنعمة الله إلى نقلة حضارية تعتبر أسيوط الجديدة إحدى معالم هذه النهضة العمرانية، وتسعى الدولة إلى توفير حياة راقية لأبنائها بالمدن الجديدة لا تقل فى تخطيطها العمرانى والحضارى عن المدن الأوروبية الحديثة".

واختتم راعى الإيبارشية العظة بقوله: "نريد فى هذه المناسبة السعيدة أن نقدم الشكر لجميع السلطات المعنية التى ساندتنا فى اتمام هذه العمل حتى نهايته، ولا يسعنا فى هذا اليوم التاريخى سوى أن نرفع الشكر لله مرددين مع دواد النبى إن لم يبن الرب البيت فباطل تعب البناؤون ".

عقب انتهاء المراسم الطقسية لتكريس الكنيسة بالميرون المقدس، ألقى الدكتور محمد عبدالمالك، كلمة قدم خلالها التهنئة بافتتاح الكنيسة للصلاة، معربًا عن سعادته بلقاء نيافة الأنبا كيرلس وليم والمطارنة الحاضرين وجميع أبناء الكنيسة القبطية الكاثوليكية بأسيوط.

وخلال كلمة نائب رئيس جامعة الأزهر، اتصل به هاتفيًا فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتحدث الإمام الأكبر إلى نيافة الأنبا كيرلس وليم، مقدمًا التهنئة له ولكل أبناء الكنيسة، متمنيًا أن تكون الكنيسة الجديدة دار للعبادة لله وموقعًا روحيًا فى بناء أواصر الأخوة والمحبة بين المصريين جميعا.

اختتمت الاحتفالية بكلمة عصام سعد محافظ أسيوط، وقال للحاضرين: "السلام عليكم، يسعدنى أن أكون بينكم اليوم فى افتتاح هذه الكنيسة الجديدة كما كنت بالأمس فى افتتاح مسجد جديد للصلاة هنا فى أسيوط الجديدة، نحمد الله على هذه الأعمال الجليلة التى تعبر عن حب أبناء أسيوط لله وللأنبياء، كما تعبر هذه الصورة الاجتماعية الجميلة من حضورنا معًا عن صورة مصر الجميلة حيث المحبة والسلام كأنها جينات نتوارثها عبر الأجيال".

وأضاف المحافظ: "حفظ الله بلدنا العظيم مصر وكلنا خلف قيادتنا السياسية المخلصة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وندعو دائمًا أن نعيش معًا وحدتنا الوطنية حتى نعلن للعالم أجمع أن مصر مهد الحضارة وحاضنة الأديان".