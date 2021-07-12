جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، بيانا بشأن الحالات التى تم رصدها أثناء الغش عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة اليوم.





وأوضح الدكتور طارق شوقى، أنه تم أيضًا تم ضبط 17 حالة أخرى، فى مخالفات ذات ضرر أقل نطاقا، وتمت معاقبتهم حسب القوانين والضوابط المعمول بها. وأدى طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، اليوم الإثنين، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، فى ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم ينشر أسماء الغشاشين فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.