أسقف الوادى الجديد يترأس قداس عيد الرسل

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد، اليوم الإثنين، صلاة لقان وقداس عيد آبائنا الرسل الأطهار بكنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة.



جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد، اليوم الإثنين، صلاة لقان وقداس عيد آبائنا الرسل الأطهار بكنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة. شارك الأنبا أرسانيوس فى الصلاة آباء كهنة الكنيسة القس تواضروس، والقس شنودة، والقس يوسف.

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