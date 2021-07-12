رسمياً.. أتليتيكو مدريد يعلن عن التعاقد مع بطل كوبا أمريكا

/640328/رسميا-أتليتيكو-مدريد-يعلن-عن-التعاقد-مع-بطل-كوبا-أمريكا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، ضم الأرجنتيني رودريجو دي باول، قادمًا من أودينيزي، في عقد صفقة حرة خلال الإنتققالات الصيفية.

ويرصد دوت الخليج أبرز تفاصيل عقد روديريجيز مع الإسباني أتليتيكو مدريد.

وأصدر أتلتيكو بيانًا رسميًا، أكد فيه أن اللاعب وقع عقدًا مدته 5 سنوات حتى 2026، دون الإعلان عن قيمة الصفقة.

قيمة عقد رودريجو مع أتليتيكو

وكانت تقارير قد أشارت في وقتٍ سابق، إلى أن أودينيزي لن يقبل بأقل من 35 مليون يورو للموافقة على رحيل دي باول. وساهم دي باول مؤخرًا في تتويج منتخب بلاده الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا، بعد الفوز على البرازيل بهدف دون رد، في المباراة النهائية. ويعد دي باول ثاني صفقات أتليتكو مدريد هذا الصيف، بعد ماركوس باولو القادم من صفوف فلومينينزي.

الأرجنتين تتوج بالكوبا

توج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كوبا أمريكا 2021، للمرة الخامسة عشر في تاريخه، ليعادل المنتخب الأورجوايني صاحب الصدارة بالتتويج بالبطولة، وللمرة الأولى في مسيرة ميسي الكروية بعد الفوز على المنتخب البرازيلي في النهائي، بنتيجة هدف دون رد، جاء بهد انخيل دي ماريا، لاعب فريق باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر المباراة لينهي به منتخب بلاده اللقاء والبطولة، على ملعب الماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

أول ألقاب ليونيل ميسي

عاني الأرجنتيني ليونيل ميسي كابوس التتويج بلقب مع منتخب بلاده، طوال مسيرتة الكروية، بالرغم من الألقاب الفردية والجماعية مع فريقة الإسباني برشلونة، على المستوي المحلي والقاري والعالمي، ليضرب موعد اليوم مع أول ألقابة بقميص منتخب موطنه، على ملعب الماركانا بالبرازيل، وعلى حساب الأرض، ورفيقة معظم مسيرتة الكروية بالنادي الكتلوني نيمار، والذي توج بها في النسخة الماضية على حساب المنتخب البيرو بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في اللقاء النهائي.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة، ليصعد لدور الثمانية حيث تغلب على الإكوادور 3 / صفر، ثم تغلب على كولومبيا 3 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1.