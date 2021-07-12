تكريم خاص بإتصالات النواب للدكتور فاضل  ديغم.. و تنظيم الاتصالات  يؤكد زيادة في أعداد المستخدمين للهاتف المحمول لـ 100 مليون«صور»

/640319/تكريم-خاص-بإتصالات-النواب-للدكتور-فاضل- ديغم-و-تنظيم-الاتصالات- يؤكد-زيادة-في-أعداد-المستخدمين-للهاتف-المحمول-لـ-100-مليونصور

أكد المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقدم في المؤشرات الدولية 54 مركزا ليكون في المرتبة 41 عالميا، كما جاء تقدم ترتيب المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز في الترتيب 23 عالميا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تكريم اتصالات النواب لفاضل ديغم

الجهاز القومي للاتصالات

واشار أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دراية تامة ومتابعة مستمرة لمؤشرات سوق الاتصالات المحلي، واحتياجات المستخدمين، ومقدمي الخدمات المرخص لهم، حتي يتمكن من وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة للعمل على تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتي يكون من الأسواق الرائدة عالميا.

اجتماع لجنة الاتصالات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد بدوي، والتي خصصت لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

جائحة كورونا

وقال الجمل إن الجهاز أصدر التقارير الخاصة بمؤشرات استخدام خدمات الاتصالات للتعرف على التوجهات الفعلية للمستخدمين،والذي كشف عن تغيير أنماط المستخدمين منذ بداية جائحة كورونا، حيث تم رصد زيادة في اعداد المستخدمين للهاتف المحمول الى 100 مليون مستخدم، بالإضافة إلى زيادة أنماط المستخدمين في مجالات التعلم والعمل 23 ضعف خلال الربع الأول من العام 2021 مجالات التسوق الإلكتروني 7 اضعاف، مجالات المحتوى الترفيهي 4 أضعاف، التصفح 3 أضعاف، كما زادت ساعات الذروة من 7 ساعات الى 14 ساعة يوميا.

أبراج المحمول

وأشار الجمل إلي طرح الترددات الجديدة لمواكبة زيادة أعداد مشتركي خدمات المحمول وزيادة الاحمال الجديدة من الاستهلاك، فضلا عن طرح إطار تنظيمي جديد وترخيص جديد لإنشاء أبراج المحمول، والتعاون مع الجهات المعنية لتسريع الموافقات على انشاء محطات المحمول وتقيل الفترة الزمنية لتصبح خمسة أشهر بدلا من عام.

شحن الرصيد

وأكد الجمل دعم التوسع في استخدام محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية والتوسع في الاعتماد على الطرق الإلكترونية في عمليات شحن الرصيد ووقف طباعة كروت الشحن البلاستيكية لدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، فضلا عن طرح تراخيص جديدة لخدمات جديدة بالإضافة الى تجديد تراخيص أخرى لخدمات قائمة.

المركز المصري الافريقي

وأضاف الجمل أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بتأسيس المركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات لتدريب الكوادر المتخصصة من الدول الأفريقية في العديد من المجالات منها الامن السيبراني – البنية التحتية – الشمول المالي الرقمي- إدارة الموارد الحرجة (الترقيم والترددات) – المدن الذكية.

العوائد الوطنية المتوقعة

واستعرض الجمل أبرز العوائد الوطنية المتوقعة من إنشاء المركز في مقدمتها تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية بشكل عام وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات، بناء شبكة من العلاقات المتميزة بين الخبراء المصريين ونظرائهم من الهيئات الإفريقية، تبادل الخبرات الفنية حول قضايا الاتصالات على الصعيد الدولي والإقليمي وتنسيق وجهات النظر بشأنها، التعريف بالمشروعات القومية الحديثة وإبراز الجهود المصرية المبذولة للارتقاء بالدولة، تأكيد الدور المصري الرائد فى إفريقيا وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات، دعم قطاع السياحة المصري عبر اتاحة الفرصة للمتدربين للتعرف على الوجهات السياحية بها، دعم الاستثمارات المصرية بإفريقيا.

المكانة الدولية

كما أكد الجمل على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يزخر بكوكبة من الخبراء المصريين أصحاب المكانة الدولية ومنهم من يرأس لجان هامة في منظمات دولية وإقليمية يتم اختيارهم بالانتخاب نظرا لكفاءتهم ومكانتهم الدولية وهو ما مكن الجهاز من التعرف على التوجهات العالمية الجديدة في مجالات الاتصالات والعمل على نقلها للسوق المحلي وبما يخدم توجهات الدولة واحتياجات المستخدمين ومن خلال العاملين بالجهاز أصحاب الخبرات فى المجالات الفنية والقانونية والاقتصادية والإدارية.

كما كرمت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الإثنين، الدكتور فاضل ديغم، رئيس قطاع المشروعات القومية بالجهاز، لحصوله علي جائزة التميز لعام 2021 عن أفضل بحث على مستوى العالم مساهمةً في تطور مجال الاتصالات من قبل الجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والالكترونيات (IEEE)، خلال التقييم السنوي حول الأبحاث المؤثرة في قطاع الاتصالات خلال الخمسة عشر عامًا السابقة، وذلك في حضور المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وهنأ النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الدكتور فاضل لحصوله علي الجائزة، مؤكدا أنه محل فخر للجميع. وتعد هي المرة الأولى التي يتم منح هذه الجائزة لباحث من أصل مصري وعربي، نشر البحث الفائز للدكتور فاضل ديغم عام 2007 والذي كان له أثر كبير على تطور أنظمة وخدمات الاتصالات وبالأخص ما يعرف بأنظمة الراديو الذكي وهي أجهزة لاسلكية تتمتع بالقدرة على إدراك ما حولها واتخاذ قرارات ذكية مناسبة، وكذلك تطوير وتطبيق مبدأ استخدام الطيف الترددي بشكل ديناميكي مما يسهم في رفع كفاءة وزيادة الخدمات التي يمكن تقديمها من خلاله، حيث تم الاستعانة بالبحث والاستفادة من نتائجه في العديد من الأبحاث والدراسات اللاحقة من قبل ما يقرب من 3500 باحث ومؤسسة علمية وصناعية على مستوي العالم.