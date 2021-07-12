رئيس الطب الوقائي بالصحة: تعاقدنا على 150 مليون جرعة لقاحات كورونا منذ يناير

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن إجمالي ما تم التعاقد عليه منذ بدء تلقي لقاح فيروس كورونا وحتي الآن هو 150 مليون جرعة، متابعا: "لدينا حاليا ما يقرب من 3 ملايين جرعة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الإثنين، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود حمدي، بشأن عدم تخصيص عدد من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا للمسافرين خارج البلاد وتخصيص موقع خاص بهم للتسجيل، وبشأن عدم اتضاح سياسة وزارة الصحة في التطعيمات واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا واولوية المستحقين للتطعيم، ومن النائبة دينا عبد الكريم صادق مكسيموس، بشأن النظام الإلكتروني الخاص بتسجيل طلب التطعيمات، ومن النائب محمد سعد بدراوي عوض، بشأن تقاعس وزارة الصحة عن تطعيم المصريين بلقاح فيروس كورونا، والنائبة سارة النحاس، بشأن توفير آلية خاصة بعيدة عن نظام السيستم، لتلقى اللقاح للعمالة المصرية المسافرة للخارج وعدم ربطهم بمواعيد محددة لوجود بعض القري والمناطق تعانى من عدم وجود وحدات صحية أو مراكز لقاح، وبشأن تطعيم مراقبي الثانوية العامة.

وأشار عيد، إلي أن مسألة التطعيم للمسافرين للخارج تمثل تحدي كبير، نطرا لطلب العديد من الدول إجراءات معينة ولقاحات محددة، وحتي الآن لم تصدر منظمة الصحة العالمية أي معايير تطعيمية للمسافرين، وذلك لأسباب أخلاقية تتعلق بإنتاج اللقاحات، والمستقر عليها هو البي سي ار.

وأوضح أنه تمت مراسلة جميع السفارات المصرية في الخارج، وأفادت وزارة الخارجية في خطاب بعدم وجود معايير معتمدة من منظمة الصحة العالمية تشترط التطعيم باللقاح، وهناك دول تشترط تطعيم بلقاحات معينة، والبديل الحجر الصحي، وقامت بعض الدول بالتحايل علي تعليمات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلي أن وزارة الصحة جهزت 24 مركز في المحافظات لتطعيم المسافرين، مع إضافة خانة في الموقع المخصص لتسجيل طلبات تلقي اللقاح، لتحديد التسجيل لتطعيم المسافرين للخارج، وهذا السيستم جاهز ولم يتم إطلاقه.

وعقب الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية، قائلا: "أنا شايف ردك تهرب، يوجد تقصير في توفير التطعيمات المعتمدة".

وقال رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه تم تطعيم أكثر من 4 ملايين مواطن حتي الآن، من إجمالي 9.5 مليون مواطن سجلوا لتلقي اللقاح، وهناك حملة تطعيم في المنازل لغير القادرين علي الحركة أو يعانون ظروف صحية صعبة، وتم تطعيم 650 ألف من الأطقم الطبية، وتم عمل حملات تطعيم مرضي الغسيل الكلوي، وتطعيم أكثر من 140 الف في السجون، والعاملين في السياحة، والوزراء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وأشار إلي أنه تم تدشين المنظومة الالكترونية لتلقي اللقاح، في شهر يناير،وتم تطعيم نحو 4.5 مليون مواطن، وتم التقسيم إلي 3 فئات: كبار السن والأمراض المزمنة والأطقم الطبية.

وطلبت لجنة الشئون الصحية، من وزارة الصحة تقديم خطة تفصيلية عن الانتهاء من تطعيم ال10 مليون مواطن الذين سجلوا لتلقي اللقاح، وبشأن تطعيم باقي المواطنين الذين لم يسجلوا، وتطعيم المصريين المسافرين للخارج.